Lula comenta revelação de que Lava Jato trabalhou para os EUA: o objetivo era a Petrobrás

Ex-presidente Lula criticou a ilegalidade da cooperação entre a Lava Jato e o FBI. "As empresas brasileiras estavam ganhando licitações das empresas dos EUA no Oriente Médio. Um dia essa história vai ser contada em toda sua verdade", afirmou Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou sobre a reportagem da agência Pública e do Intercept, publicada nesta quarta-feira, 1, sobre a cooperação ilegal de agentes do FBI com a operação Lava Jato.

Pelo Twitter, Lula destacou que o interesse dos Estados Unidos sempre foi a Petrobras. "Era o Pré-Sal. E as empresas brasileiras que estavam ganhando licitações das empresas dos EUA no Oriente Médio. Um dia essa história vai ser contada em toda sua verdade", afirmou o ex-presidente.

A reportagem revela a proximidade do FBI com a Polícia Federal durante a Lava-Jato. O procurador Deltan Dallagnol e a Polícia Federal preferiram tratar de extradição diretamente com americanos, burlando a legislação brasileira. “Entendemos que não vale o risco de passar pelo executivo", diz Deltan em mensagens vazadas ao Intercept.

