Lula condena diplomacia da submissão e diz que Brasil não quer guerra na América Latina

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao twitter e condenou a submissão total de Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo aos interesses dos Estados Unidos, que ameaçam provocar uma guerra contra a Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo

247 - "Foi um desrespeito frontal à soberania do Brasil a atitude do ministro das Relações Exteriores, ao dar palco a descabidas declarações belicistas sobre a Venezuela feitas em Roraima pelo secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo", afirmou o ex- presidente Lula em sua página no Twitter.

Numa sequência de três tuítes, Lula criticou o que chamou de submissão do governo Bolsonaro aos interesses de Donald Trump na América Latina, que ameaçam provocar uma guerra contra a Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo.

"O povo brasileiro não quer uma guerra norte-americana por petróleo na América do Sul, ainda mais a partir do nosso território. Queremos paz e cooperação com nossos vizinhos. A era do porrete acabou", frisou.

O ex-presidente reforçou a importância da reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que afirmou que a visita de Mike Pompeo, a local próximo da fronteira com a Venezuela, não condiz com a “boa prática diplomática” e afronta a herança de autonomia da política externa e de defesa do Brasil.

"Considero importante que o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tenha repudiado tal afronta e relembrado nossa tradição diplomática, consagrada pelo artigo 4 Constituição tão desprezada pelo governo Bolsonaro", enfatizou.

— Lula (@LulaOficial) September 20, 2020





