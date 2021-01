Lula condena inclusão de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo

Lula entregou uma carta em defesa de Cuba, em seu encerramento de viagem, numa reunião com o atual presidente do país, Miguel Díaz-Canel, e o 1º secretário do Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro edit

247 - Ao encerrar sua viagem a Cuba, numa reunião com o atual presidente do país, Miguel Díaz-Canel, e o 1º secretário do Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, Lula condenou a inclusão do país caribenho na lista de países patrocinadores do terrorismo pelos Estados Unidos.

O ex-presidente brasileiro esteve em Cuba para gravar um documentário com o diretor norte-americano Oliver Stones sobre sua prisão política.

Lula entregou um documento em que condena a inclusão da ilha na lista de países patrocinadores do terrorismo, conforme informou seu perfil no Twitter. Segundo ele, a medida é uma “manobra desprezível e oportunista” do presidente dos EUA, Donald Trump.

2 - 🇨🇺 Lula entregou um documento em que condena a inclusão da ilha na lista de países patrocinadores do terrorismo. Na carta, o ex-presidente aponta a medida como uma “manobra desprezível e oportunista” em um dos últimos atos de Trump na presidência dos EUA. — Lula (@LulaOficial) January 20, 2021

Ainda, Lula criticou o presidente norte-americano. “Donald Trump sai da História pela porta dos fundos e demonstra mais uma vez o homem vil que é”, escreveu.

“Manifesto minha solidariedade a Cuba, à Revolução e ao povo cubano. E reitero meu repúdio a mais essa sordidez, que tem por único objetivo a tentativa de asfixiar nossa Ilha, reforçando o bloqueio e as agressões a ela impostos há mais de seis décadas”, reforçou.

Leia na íntegra:

“Estimado presidente Miguel Díaz-Canel,

Foi com profunda indignação que recebi a notícia da inclusão de Cuba na lista dos países patrocinadores do terrorismo.

Donald Trump sai da História pela porta dos fundos e demonstra mais uma vez o homem vil que é, em uma manobra desprezível e oportunista, carregada da principal marca de sua administração: a mentira.

Manifesto minha solidariedade a Cuba, à Revolução e ao povo cubano. E reitero meu repúdio a mais essa sordidez, que tem por único objetivo a tentativa de asfixiar nossa Ilha, reforçando o bloqueio e as agressões a ela impostos há mais de seis décadas.

Mas Cuba está aí, íntegra, decente, exemplo para o mundo daquela que é maior de todas as virtudes, a solidariedade humana.

Quem deixa na História impressões digitas terroristas são eles, Trump e seus asseclas.

Escrevo, companheiro presidente Dias Canel, com a esperança de que esta e outras políticas persecutórias sejam revistas e que Cuba possa encontrar bons ventos para superar, como vem fazendo há sessenta anos, tempestades como a do Covid-19, uma tragédia que castiga o povo pelo mundo inteiro.

Um mês em território cubano só fez crescer minha profunda admiração pelo zelo com que Cuba tem enfrentado esta praga terrível da Covid, protegendo seus cidadãos e ajudando a salvar milhares de vidas com o envio de médicos mundo afora.

Quanto mais conhece Cuba mais o mundo está de mãos dadas a ela, condenando a covarde perseguição tirana do Império.

Receba em meu nome e no de milhões de brasileiros o fraterno abraço, na esperança de dias melhores. Do amigo de sempre,

Luiz Inácio Lula da Silva”

O conhecimento liberta. Saiba mais