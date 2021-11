Lula confirma presença na abertura do Fórum Social Mundial 2022

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença na mesa de abertura do Fórum Social Mundial 2022, que será realizado dos dias 26 a 31 de janeiro, em Porto Alegre. Neste ano, o encontro será temático, com o foco em Justiça e Democracia.

Foram confirmadas também as presenças da advogada e militante indígena, Fernanda Kaingáng; da advogada Marinete da Silva, mãe da vereadora assassinada, Marielle Franco; do jornalista Luis Nassif, vítima de assédio judicial; e de Ana Paula Oliveira, integrante do movimento Mãe de Manguinhos, que reúne familiares vítimas de violência policial no Rio de Janeiro. Há possibilidade de participação do político francês Jean-Luc Mélenchon, líder do movimento França Insubmissa.

Este será o primeiro fórum temático sobre democracia (ou sua ausência) nos sistemas de Justiça. Até o momento, integram a iniciativa mais de 160 movimentos e organizações de diversos segmentos da sociedade brasileira e internacional.

O Fórum Social Mundial Justiça e Democracia (FSMJD) é fruto da união de entidades progressistas formadas por integrantes do Sistema de Justiça: Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia (ABJD), Coletivo Por Um Ministério Público Transformador (Transforma MP), Associação Juízes para a Democracia (AJD), Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia (APD), Coletivo Defensoras e Defensores Públicos pela Democracia e Movimento Policiais Antifascismo.

Fórum social mundial 2022 e cidadania ativa

Essas organizações decidiram se unir para fazer frente aos ataques ao estado democrático de direito no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo. Ou seja, por meio de uma cidadania ativa, organizada e mobilizada, estancar as violações de direitos e construir uma nova sociedade, socialmente justa e ambientalmente sustentável.

Após a mesa de abertura do Fórum Social Mundial 2022, serão realizadas atividades autogestionadas no âmbito de cinco eixos temáticos. Capitalismo, desigualdades, relações sociais, mundos do trabalho e sistemas democráticos de Justiça; Democracia, Arquitetura do Sistema de Justiça e as forças sociais; Sistema de Justiça, Democracia e Direitos de grupos vulnerabilizados; Democracia, comunicação, tecnologias e Sistema de Justiça. E por último, Perspectiva transformadora do sistema de justiça e a centralidade da cultura nesse processo.

