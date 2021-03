Lula defende frente ampla entre a esquerda e o centro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em reunião com parlamentares que não se pode falar em frente ampla só com siglas de esquerda e que vai trabalhar para atrair partidos de centro para aliança em 2022 edit

247 - Em reunião com as bancadas do PT do Senado e da Câmara na semana passada, o ex-presidente Lula defendeu a frente ampla entre a esquerda e o centro. Segundo ele, não se pode falar em frente ampla só com siglas de esquerda.

Lula anunciou que vai trabalhar para atrair partidos de centro para aliança em 2022.

Para ser verdadeiramente ampla, segundo o ex-presidente, é preciso incluir os partidos de centro na aliança com o PT, PCdoB, PSOL e PSB.

Lula disse aos aliados que vai trabalhar para conquistar siglas que hoje buscam uma terceira via ou estão mais ligadas a Jair Bolsonaro, como o PSD, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

