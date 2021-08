Lula discute participação nos atos do 7 de setembro

Petista vai se encontrar na tarde desta terça-feira (31) com movimentos sociais que participam da coordenação da campanha Fora Bolsonaro, como CUT, MST e Central de Movimentos, para decidir se irá ou não participar do ato marcado para ocorrer no dia 7 de setembro edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) vai se encontrar na tarde desta terça-feira (31) com movimentos sociais que participam da coordenação da campanha Fora Bolsonaro, como CUT, MST e Central de Movimentos Populares (CMP), para discutir, entre outros temas, a possibilidade de que participe das manifestações de 7 de setembro. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O petista optou por não participar de atos anteriores do “Fora Bolsonaro” para não gerar aglomerações durante a pandemia da Covid-19 e também pela incerteza a respeito das condições de sua segurança individual.

De acordo com a reportagem, desta vez, tem ganhado força a discussão de que a comoção sobre o 7 de setembro é inspirada por um embate entre autoritarismo, representado pelos atos extremistas dos bolsonaristas, que exigem um golpe de estado, e democracia, do qual o petista poderá fazer parte.

A campanha Lula Livre, formada por movimentos aliados do ex-presidente que sustentaram as manifestações pelo fim da sua prisao, já produziu material associando a imagem do ex-presidente e as manifestações de 7 de setembro.

