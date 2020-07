Lula diz que sobe em palanque com Ciro, mas que ele "está com más companhias"

"Ciro acha que ser inimigo do PT, concordar com a extrema direita, vai ter voto. Ele pode ser de direita, mas não é de extrema direita”, afirmou o ex-presidente Lula nesta sexta-feira (10) edit

247 - O ex-presidente Lula concedeu entrevista à Rádio Difusora de Mossoró nesta sexta-feira (10), onde comentou sobre o processo eleitoral de 2022, candidaturas do PT e relação atual com Ciro Gomes, que segundo o petista “deve estar em más companhias”.

Lula foi questionado sobre a possibilidade de eventualmente subir em um palanque político com Ciro em 2022, respondendo que “com política a gente nunca diz não”, mas afirmou que o “PT tem muitos candidatos”. “Eu acho que o Flávio Dino tem condições de ser candidato, uma grande figura. É uma figura honesta que está fazendo um grande trabalho”, acrescentou.

“O Ciro Gomes eu acho que ele deve estar em más companhias. Ele foi candidato pelo PDT uma vez, brigou com o Brizola, foi candidato pelo PPS e não deu certo. Depois ele foi candidato em 2018 e não deu certo. Ele está fazendo uma opção política. Ciro acha que ser inimigo do PT, concordar com a extrema direita, vai ter voto. Ele pode ser de direita, mas não é de extrema direita”, afirmou o ex-presidente.

Lula ainda disse não ter bronca com Ciro, que “não espera apoio do PT, porque ele não fez por merecer”.

Acompanhe a íntegra da entrevista:

