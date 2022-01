Lula e Dilma se encontram em São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se nesta quinta-feira (13) com a ex-presidenta Dilma Rousseff. O encontro ocorreu em São Paulo.

"Primeiro encontro do ano com a minha querida @DilmaRousseff", disse Lula em publicação nas redes sociais. As eleições presidenciais de outubro esteve entre os temas discutidos entre os dois ex-presidentes petistas.

Também participaram do encontro a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante. "Ótimo encontro hj com @LulaOficial, @dilmabr e Mercadante. Na conversa os desafios para 2022, vencer o retrocesso e resgatar o projeto de transformação do Brasil que era desenvolvido pelos governos do PT: emprego, renda, dignidade ao povo brasileiro", disse Gleisi pelo Twitter.

Confira:

Ótimo encontro hj com @LulaOficial, @dilmabr e Mercadante. Na conversa os desafios para 2022, vencer o retrocesso e resgatar o projeto de transformação do Brasil que era desenvolvido pelos governos do PT: emprego, renda, dignidade ao povo brasileiro pic.twitter.com/i9f2wSMOe6 January 14, 2022