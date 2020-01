Lula e Flávio Dino se encontram ainda em janeiro para discutir 2020 e 2022

O ex-presidente Lula (PT) e o governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB) agendaram um encontro para o mês de janeiro, quando poderão discutir o cenário político. As eleições municipais de 2020 e as presidenciais de 2022 polarizam as atenções da esquerda e motivam a realização de entendimentos visando alianças edit

247 - Em meio a especulações que envolveram o nome do governador Flávio Dino para vice de um provável chapa com o apresentador Luciano Huck, Kula e Flávio Dino têm encontro agendado provavelmente para o dia 17 de janeiro, informa o Blog do Rovai.

Na pauta do encontro, conversas sobre o cenário das eleições municipais e as expectativas de Dino para as eleições de 2022.

Dino tem sido apontado como nome forte tanto para ser vice de um candidato petista, como Fernando Haddad ou o próprio Lula, como para ser até o candidato à presidência por uma frente mais ampla, envolvendo Ciro Gomes e o PSB.

Recentemente o blogueiro Ricardo Noblat disse que Luciano Huck e Dino estariam conversando sobre 2022. Não é verdade.

O blogue apurou que Luciano Huck e Flávio Dino se encontraram recentemente em dois eventos, um na Fundação Estudar e outro na Casa das Garças e que depois disso Huck lhe telefonou, mas que em nenhum desses momentos eles conversaram sobre eleições.

Pessoas próximas de Dino garantem que ele não entraria numa aventura de um projeto liberal e que sabe qual é o seu lado no tabuleiro da política.