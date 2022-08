Lula e Janones selam compromisso pelo auxílio de R$ 600

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato a presidente da República, o deputado federal André Janones (Avante-MG) se encontra com o ex-presidente Lula (PT) nesta quinta-feira. A reunião deve marcar a aliança entre os dois políticos e espera-se que Janones abra mão de sua candidatura para apoiar o petista.

Pelo Facebook na noite desta quarta-feira (3), Janones afirmou que pediria a Lula no encontro seu apoio pela manutenção do auxílio de R$ 600. "Eu sempre defendi o auxílio de R$ 600. Já Bolsonaro me chamava de populista e só agora, nas vésperas das eleições, mudou de opinião para tentar enganar o povo. É muita covardia usar a fome do povo para ganhar voto. Espero muito que o Lula me ajude e que, amanhã durante nossa reunião, faça o compromisso de lutar junto comigo pelo auxílio. Esse vai ser meu pedido principal".

O ex-presidente prontamente respondeu: "a luta contra a fome e a miséria sempre foi a causa da minha vida. Criamos o Bolsa Família, e vocês deputados que subiram o auxílio emergencial quando o povo precisou. Sei o quanto você lutou por isso. E já tem meu apoio sobre o auxílio. Vamos conversar amanhã sobre essa e outras ideias".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo Instagram, o parlamentar declarou: "amanhã se Deus quiser será uma grande dia para o Brasil!".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.