Lula encerra participação na COP27 com secretário-geral da ONU e autoridades europeias

247 - O presidente eleito Lula da Silva (PT) encerrou sua participação na COP27, nesta quinta-feira, 17, no Egito, em reuniões bilaterais com lideranças globais. Ele esteve com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Apesar do conteúdo da reunião não ter sido divulgado, Lula já havia anunciado que pediria a Guterres para que o Brasil, mais especificamente algum estado da Amazônia, seja a sede da Conferência para o Clima em 2025.

Em seguida, o presidente eleito esteve com o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide. Após o encontro, o norueguês anunciou que seu país deve reativar os investimentos no Fundo Amazônia. Os investimentos foram suspensos durante o governo Jair Bolsonaro.

Lula também esteve com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, com quem também tratou sobre o Fundo Amazônia.

Lula comentou sobre os encontros nas redes sociais.

“Estive hoje com o secretário-geral da ONU, António Guterres, com a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, e com o ministro do Clima e Meio Ambiente norueguês Espen Barth Eide. O Brasil voltando a ter um diálogo positivo e construtivo com o mundo”.

Nesta quinta-feira, 18, Lula estará em Portugal, onde terá reuniões com o primeiro-ministro do país, António Costa, e com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

