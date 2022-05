Lula encontra movimentos populares na próxima sexta

O ex-presidente receberá do grupo manifestação de apoio e um documento assinado por mais de 60 entidades com propostas para superação da crise e reconstrução do Brasil edit

Site do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontra com representantes de movimentos populares nesta sexta-feira, 27 de maio, às 17h, na Casa de Portugal, em São Paulo, no evento Movimentos Populares com Lula – Juntos pelo Brasil.

O ex-presidente receberá do grupo manifestação de apoio e um documento assinado por mais de 60 entidades com propostas para superação da crise e reconstrução do Brasil.

O encontro será transmitido pelas redes sociais do ex-presidente. Veículos de imprensa interessados na cobertura presencial devem se credenciar neste link.

Serviço

Movimentos Populares com Lula – Juntos pelo Brasil

Data: 27 de maio – 17 horas

Local: Casa de Portugal – Av. da Liberdade, 602 – Liberdade – São Paulo

