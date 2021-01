Lula: EUA mostram o que pode acontecer no Brasil se Bolsonaro não for contido

Nas redes sociais, Lula afirmou que a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump é um alerta para o Brasil “sobre o que ainda pode acontecer de pior aqui, se não for contido o autoritarismo de Bolsonaro e suas milícias” edit

247 - O ex-presidente Lula afirmou, nesta quarta-feira, 6, que a invasão do Capitólio é um “alerta” para o Brasil “sobre o que ainda pode acontecer de pior aqui, se não for contido o autoritarismo de Bolsonaro e suas milícias, se continuarem sendo toleradas as violações à liberdade e aos direitos”.

“A invasão do Capitólio revela cruamente o que acontece quando se tenta substituir a política e o respeito ao voto pela mentira e pelo ódio, até mesmo num país que gosta de se apresentar como campeão da democracia”, escreveu no Twitter.

“Para o Brasil, é um alerta sobre o que ainda pode acontecer de pior aqui, se não for contido o autoritarismo de Bolsonaro e suas milícias, se continuarem sendo toleradas as violações à liberdade e aos direitos”, continuou.

— Lula (@LulaOficial) January 6, 2021

Nesta quarta, apoiadores de Donald Trump, numa tentativa golpista, invadiram a sede do Legislativo norte-americano para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden no Congresso.

