Lula explica como o golpe contra Dilma foi motivado pelo petróleo

247 - O ex-presidente Lula condenou o anúncio da Petrobras de que irá distribuir R$ 31,6 bilhões em dividendos relativos aos resultados obtidos em 2021. O petista lembrou que, enquanto o povo chega a pagar perto de R$ 7 pela gasolina em algumas cidades, os retornos bilionários para os acionistas só aumentam.

Lula destacou, ainda, que o golpe parlamentar de 2016 contra Dilma Rousseff buscava justamente destruir o Partido dos Trabalhadores e abrir espaço para a agenda do mercado no setor petroleiro.

"Fica cada dia mais claro as razões pelas quais deram o golpe na Dilma e tentaram destruir o PT. Para fazer o que estão fazendo hoje", disse Lula, em seu Twitter.

Confira abaixo:

O povo pagando até R$ 7 no litro da gasolina, enquanto eles pagam adiantado R$ 32 bilhões para acionistas estrangeiros... Fica cada dia mais claro as razões pelas quais deram o golpe na Dilma e tentaram destruir o PT. Para fazer o que estão fazendo hoje. pic.twitter.com/ImpEyygol7
August 5, 2021

