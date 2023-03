Lula falará com Juscelino na segunda e diz que 'se não provar inocência, sai do governo'

Apoie o 247

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que conversará na segunda-feira, 6, com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O ministro está envolvido em suspeitas que vão de ocultação de patrimônio ao uso de orçamento secreto para beneficiar uma propriedade da família.

A reunião foi marcada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e Lula afirmou que, caso Juscelino não consiga provar sua inocência, deixará o governo. “Ele tem o direito de provar sua inocência. Mas se não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo”, afirmou Lula, em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, na Band.

O ministro teria usado R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que passa em frente a oito fazendas de sua família. Ele também não declarou um patrimônio de ao menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula também disse que a mesma a condição imposta a Juscelino também se aplica à ministra do Turismo, Daniela Carneiro, acusada de ter relação com milicianos. O presidente, no entanto, trata os casos de forma diferente. “A Daniela é diferente. Você pega a fotografia de alguém em cima do palanque, você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com uma pessoa indesejável. […] Eu acho que [o envolvimento] não é maior do que isso”, disse.

“Ela foi a única deputada da Baixada Fluminense que me apoiou de verdade, ela e o marido dela. E pagaram um preço muito caro ao governo anterior”, afirmou o presidente, afirmando ser “grato” à ministra.

Enquanto Juscelino foi uma indicação do União Brasil, o cargo de Daniela é produto de um acordo direto entre Lula e o marido dela, Waguinho, que o então candidato petista para Belford Roxo durante as eleições.

