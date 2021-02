“Lula foi traído por um nome importante do PT”, diz hacker Walter Delgatti

Hacker que acessou celulares de cerca de 200 autoridades, entre elas o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Lava Jato, revela à TV 247 que uma pessoa que estava no governo Dilma agiu de forma que ajudou a Operação do MPF e prejudicou o ex-presidente edit

247 - Walter Delgatti, o ‘hacker de Araraquara’, que acessou celulares de cerca de 200 autoridades, como os integrantes da Lava Jato, revelou em entrevista ao vivo à TV 247 nesta terça-feira (16) que descobriu, por meio das conversas a que teve acesso, que o ex-presidente Lula foi traído por uma pessoa próxima.

Delgatti acrescentou que era uma “autoridade”. Questionado pelo jornalista Joaquim de Carvalho, que realiza a entrevista, se era uma pessoa que fazia parte do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, respondeu positivamente. E informou que foi uma ação - e não uma mensagem, ou declaração - que “acabou ajudando a Lava Jato e prejudicando Lula”.

Na entrevista, Walter Delgatti contou em detalhes o que o motivou a invadir os aparelhos de procuradores, ministros e o ex-juiz Sergio Moro: ele próprio foi alvo de uma operação do Ministério Público, pela qual foi acusado injustamente de traficante, preso por seis meses e perdeu todos os amigos, namorada e emprego. Indignado e vendo-se perseguido, tentou encontrar informações sobre ele no aplicativo Telegram de um procurador de Araraquara, onde mora, no interior de São Paulo.

