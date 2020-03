"Não é correto, porque se a moda pega a democracia é jogada no lixo e qualquer picareta pode se autoproclamar presidente, sabe. Eu poderia agora me autoproclamar presidente do Brasil, sabe, mas e a democracia, onde vai?", questionou o ex-presidente Lula sobre o golpista venezuelano apoiado por Estados Unidos e Brasil edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a prisão do líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela, com apoio dos Estados Unidos e do Brasil sob Jair Bolsonaro.

"A Europa e os Estados Unidos não poderiam ter reconhecido um farsante que se autoproclamou presidente [Guaidó]", disse Lula em entrevista ao portal UOL, publicada nesta quarta-feira, 4.

"Não é correto, porque se a moda pega a democracia é jogada no lixo e qualquer picareta pode se autoproclamar presidente, sabe. Eu poderia agora me autoproclamar presidente do Brasil, sabe, mas e a democracia, onde vai?", questionou o ex-presidente.

"Quem está tomando a iniciativa de conversar é o Maduro, não é o Guaidó. O Guaidó gostaria, na verdade, até tentou forçar, que os americanos invadissem a Venezuela. Ele deveria ter sido preso, e o Maduro foi tão democrático e não prendeu quando ele foi para a Colômbia tentar instigar a invasão da Venezuela", prosseguiu o ex-presidente.

Lula foi homenageado em Paris nessa terça-feira, 3, com o título de cidadão parisiense pela prefeita Anne Hidalgo.