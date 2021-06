Lula já derrubou 14 denúncias contra ele e deve ter nova vitória no STF nesta quarta-feira

A defesa do ex-presidente conquistou seguidos êxitos na Justiça. Agora, Lula responde a apenas três dos 17 processos ou inquéritos dos quais já foi alvo edit

247 - O ex-presidente Lula deve conquistar mais uma vitória nesta quarta (23) no julgamento da suspeição de Sergio Moro no STF (Supremo Tribunal Federal.

Lula já foi inocentado em três processos em que foi acusado de obstrução de Justiça, formação de quadrilha e corrupção e tráfico de influência no caso da MP das montadoras.

Duas outras denúncias apresentadas por procuradores foram rejeitadas e não viraram processos; uma outra foi trancada na Justiça por falta de indícios para seguir adiante, outras quatro foram arquivadas na fase de inquérito e quatro processos (os do tríplex, do sítio, da doação de um terreno para seu instituto e de outras doações para a mesma instituição) foram anuladas neste ano pelo ministro do STF Edson Fachin, informa a jornalista Mônica Bergamo.

O balanço positivo é fruto da atuação da defesa de Lula, representado nos processos pelo escritório Teixeira Zanin Martins Advogados.

