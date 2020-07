Lula lamenta morte de ex-deputado José Mentor por coronavírus: “dedicou sua vida para um Brasil democrático”

“José Mentor dedicou sua vida para a construção de um Brasil democrático, mais justo e sem pobreza. Foi um militante, amigo e companheiro por toda a vida. Começou na política no movimento estudantil, em plena ditadura militar, tendo sido preso no Congresso da UNE de Ibiúna, em 1968”, disse o ex-presidente Lula edit

247 - O ex-presidente Lula escreveu uma nota de pesar pelo falecimento do ex-deputado petista, José Mentor, que foi vítima da Covid-19 na madrugada de sábado, 26. Confira:

José Mentor dedicou sua vida para a construção de um Brasil democrático, mais justo e sem pobreza. Foi um militante, amigo e companheiro por toda a vida. Começou na política no movimento estudantil, em plena ditadura militar, tendo sido preso no Congresso da UNE de Ibiúna, em 1968. Atuou como advogado na luta de por moradia popular na década de 1970 participou da fundação do PT. Foi vereador, deputado estadual e federal, participando da vida democrática, aprovando leis e debatendo medidas em defesa dos trabalhadores e do desenvolvimento do Brasil e de São Paulo.

José Mentor teve uma vida plena de sentido, significado e contribuições para a sociedade brasileira. É muito triste que se vá nesse momento no qual sequer podemos prestar nossas últimas homenagens, mais uma das milhares de vidas brasileiras que perdemos nessa pandemia pela irresponsabilidade de algumas autoridades. Não precisava nem deveria ser assim. Nesse momento de dor e saudade pela perda do meu companheiro José Mentor, minha solidariedade aos seus familiares e amigos.

Luiz Inácio Lula da Silva

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.