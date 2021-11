Lula lidera corrida rumo ao Planalto com mais de 5 pontos sobre Bolsonaro, diz pesquisa

Nos quatro principais cenários estimulados do levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, Lula tem a preferência entre 34,9% e 35,8% dos eleitores. Já os que preferem Jair Bolsonaro oscilam entre 29,2% e 30,1% edit

247 com Fórum - O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (22) um levantamento que aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com mais de cinco pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro na disputa presidencial do próximo ano. Nos quatro principais cenários estimulados, Lula tem a preferência entre 34,9% e 35,8% dos eleitores. Já a preferência por Bolsonaro varia entre 29,2% e 30,1%.

No levantamento anterior do instituto, divulgado em junho, Bolsonaro tinha 36,9% das intenções de votos contra 34,6% de Lula – a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sergio Moro (Podemos) aparece em terceiro nos três cenários, com índice que varia entre 10,7% e 11,2%.

Ciro Gomes (PDT), que disputava a terceira colocação com José Luiz Datena (PSL) – que não aparece na atual pesquisa -, agora está consolidado na quarta posição, com índice que varia de 6,1% a 6,6% nos quatro cenários.

Brigando para serem efetivados na disputa como candidatos do PSDB – após as prévias fracassadas deste domingo (21) -, os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) surgem na sequência quando são colocados seus nomes. O paulista marca 3,1% e o gaúcho 1,6%.

A pesquisa aponta, ainda, que 57% dos brasileiros reprovam a administração de Jair Bolsonaro ante 38% que aprovam.

Lula vence segundo turno contra Bolsonaro e Moro

Em simulação de segundo turno, Lula tem 42,5% das intenções de voto contra 35,6% de Bolsonaro. Brancos, nulos ou nenhum somam 18,1%.

Contra Sergio Moro, a vitória é ainda mais folgada. Lula marca 40,7% contra 29,8% do ex-juiz. Nenhum, branco ou nulo sobem para 26,1%.

O levantamento dos dados foi feito com 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 26 Estados e Distrito Federal em 164 municípios brasileiros entre os dias 16 e 19 de novembro de 2021. O grau de confiança é de 95%.

