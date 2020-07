Lula: Ministério Público se tornou quadrilha de assassinar reputações

247 - O ex-presidente Lula afirmou que o arquivamento do inquérito contra o ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel, assim como a sua absolvição em dezembro do ano passado na ação penal que ficou conhecida como "quadrilhão do PT", são demonstrações do uso político da Justiça, o chamado lawfare, para perseguir lideranças partidárias.

"O reconhecimento da inocência do companheiro Pimentel, assim como minha absolvição no caso do “quadrilhão”, demonstra que uma parte do Ministério Público está se transformando em uma quadrilha de assassinar reputações, acusando pessoas inocentes e honestas sem uma única prova", afirmou o ex-presidente em sua página no Twitter.

Por falta de provas, quatro anos depois de acusações contra o ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel, a Justiça determinou o arquivamento do inquérito que corria contra ele e sua esposa, Carolina de Oliveira.

