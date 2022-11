Lula participa de reunião com especialistas sobre Covid e vacinação: 'vamos fazer o Brasil voltar a ser referência em vacinação'

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou nesta quinta-feira (24) de uma reunião com especialistas em saúde para discutir a situação da Covid-19 no país e a recuperação das coberturas vacinais.

“Participei agora de reunião online com especialistas em saúde sobre o Programa Nacional de Imunizações, nosso programa de vacinas, que sofreu tanto nos últimos anos. Vamos trazer de volta o Zé Gotinha e fazer do Brasil mais uma vez referência mundial em vacinação”, publicou Lula.

Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo, declarou: “Lula nos ouviu atentamente. Novos tempos”. Apesar de não ter citado, Fernandes fez referência a Jair Bolsonaro (PL), que durante os anos de pandemia brigou com governadores e secretários de saúde em razão das medidas adotadas para conter o avanço da Covid pelo país.

“Lula, o novo dirigente principal do Brasil, está dando novo teto institucional e político para o SUS. Durante a pandemia quiseram ajoelhar a ciência e as vacinas. Lula quer fazer o SUS voar. Ele não pediu, ele encomendou as melhores propostas para melhorar o acesso aos serviços assistenciais do SUS e para recuperar rapidamente as coberturas vacinais. Nós topamos o desafio”, disse Fernandes.

Segundo boletim do gabinete de transição do novo governo,”Lula reafirmou que saúde, no seu governo, jamais será vista como gasto, mas como investimento, e disse que não faltarão recursos para recuperar a área no país, especialmente políticas como o Programa Nacional de Imunização, desestruturado na gestão Bolsonaro. O presidente eleito ressaltou ainda que, para melhorar a qualidade do SUS, é preciso investir significativamente em inovação e soluções criativas e, de maneira emergencial, resolver gargalos do sistema em favor de um melhor atendimento à população, como a questão da lista de espera para atendimento especializado”.

