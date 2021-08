Lula prepara carta aberta sobre relações com as Forças Armadas

247 - Lula está trabalhando na elaboração de uma carta aberta, na qual fará um aceno político aos militares. Há grande expectativa sobre o lançamento público do documento.

Parte dos aliados de Lula tem defendido que a manifestação deve ser publicada agora, diante da crescente escalada de agressões de Bolsonaro em relação ao Judiciário e das ameaças sobre as eleições.

Em suas conversas sobre alianças para 2022, o ex-presidente também tem sido questionado sobre como vai lidar com o grande número de militares no governo Bolsonaro – hoje são mais de 6 mil – e a resistência que a caserna tem em relação a ele, informa a colunista do Globo Bela Megale.

Lula tem tratado do tema com pessoas de sua estrita confiança, como os ex-ministros da Defesa Nelson Jobim e Celso Amorim. Ambos estão ajudando o ex-presidente na elaboração deste documento e também na construção de pontes junto às Forças Armadas.

Na carta aos militares, Lula pretende destacar o tratamento que deu ao segmento em seu governo, apontar investimentos que fez e salientar que as Forças Armadas são um organismo de Estado, que não podem ser partidarizadas.

