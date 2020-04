Lula prepara seu pronunciamento mais duro contra Bolsonaro para o 1º de Maio

A recalibragem de tom atende a apelos de parlamentares do PT, depois que o partido decidiu apoiar o 'Fora Bolsonaro', e tudo indica que ocorrerá no Primeiro de Maio, dia do trabalhador, data que Lula costuma participar de atos públicos edit

247 - Após reunião com a cúpula do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula decidiu subir o tom e prepara um duro discurso contra Bolsonaro já para o Primeiro de Maio, informa a colunista Bela Megale, do jornal O Globo. A subida de tom visa tirar o caráter de imobilismo que ainda toma conta de amplos setores da esquerda brasileira, além de restituir a gravidade da situação sanitária e econômica do país.

A informação corrente é que, com a proibição de aglomerações devido à pandemia do coronavírus, o discurso será online.

“Na reunião desta terça com deputados e senadores, o ex-presidente disse que se sentia mais à vontade para falar ao público diante da decisão do partido de aderir ao “Fora Bolsonaro”. Há cerca de duas semanas, parte do PT vinha pressionando os dirigentes para que o partido adotasse uma posição mais dura em relação ao presidente. O consenso veio após o último domingo (19), quando Bolsonaro discursou em um ato em Brasília em que dezenas de manifestantes pediam a intervenção militar”, diz a nota da jornalista.

A presidente nacional do PT afirmou: “Lula é a principal voz pública que temos, o povo confia nele, por isso, é importante que ele faça uma manifestação. A bancada pediu que Lula fizesse um posicionamento mais formal. Ele ficou de avaliar, mas tudo indica que fará.”

