Lula presta solidariedade a Míriam Leitão, atacada de forma vil por Eduardo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) manifestou nesta segunda-feira (4) pelo Twitter solidariedade à jornalista Míriam Leitão, que participou da perseguição política ao petista promovida pela Lava Jato com o apoio da grande imprensa.

Mesmo com as divergências, Lula se solidarizou a Míriam após a jornalista ter sido atacada de maneira vil pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele comparilhou no Twitter uma coluna da jornalista e escreveu “ainda com pena da cobra”, em referência a uma das sessões de tortura sofrida por Míriam Leitão.

O ex-presidente disse que não se pode "comemorar o sofrimento alheio". "Minha solidariedade à jornalista Míriam Leitão, vítima de ataques daqueles que defendem o indefensável: as torturas e os assassinatos praticados pela ditadura. Seres humanos não precisam concordar entre si, mas comemorar o sofrimento alheio é perder de vez a humanidade".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deputados acionaram o Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE