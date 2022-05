Lula promete fechar clubes de tiro e trocá-los por "clubes de leitura"

Apoie o 247

Metrópoles - Ao receber apoio formal do Psol, neste sábado, 30, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, se for eleito, pretende fechar todos os clubes de tiro criados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o ex-presidente, que será lançado candidato à Presidência da República pelo PT, a ideia é criar “clubes de leitura”.

“Se preparem, porque esses clubes de tiros que foram criados vão fechar, vamos criar clubes de leitura”, disse Lula. “Em vez de tiros, nós teremos livros”, assegurou o petista.

“Vamos espalhar bibliotecas pelo país. Vamos trocar armas por livros”, enfatizou.

Leia a íntegra no Metrópoles.

