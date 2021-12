Lula: PT e novo partido de Alckmin decidem a chapa de 2022

"Quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então, nós temos que ter paciência", disse Lula durante o Jantar pela Democracia, do Prerrogativas edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou neste domingo (19) sobre uma eventual composição de chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) para as eleições presidenciais de 2022.

Durante discurso no Jantar pela Democracia, organizado pelo Grupo Prerrogativas, que reuniu cerca de 500 pessoas em São Paulo, Lula disse que caberá ao PT decidir se ele será candidato a presidente e ao futuro partido de Alckmin se ele será candidato a vice.

"Primeiro, eu ainda não decidi a minha candidatura, porque estou com muito juízo, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho quando eu disser que eu sou candidato a presidente da República, eu sei que o BRasil que eu vou pegar em 2023 é muito pior do que o Brasil que eu peguei em 2003. Eu não quero brincar com o povo brasileiro. A segunda coisa é que quem vai decidir essas coisas é o meu partido", disse Lula durante o evento. "E o partido tem uma história. Não é à toa que somos o partido mais importante da esquerda brasileira", acrescentou.

O ex-presidente disse também que é preciso respeitar os movimentos do ex-governador Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB e ainda não anunciou paa qual partido irá, apesar das negociações com o PSB. "Quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então, nós temos que ter paciência. Nada acontece para o vice antes de acontecer para o presidente", disse Lula.

A declaração de @LulaOficial sobre uma eventual chapa com @geraldoalckmin, durante o evento do Prerrogativas. pic.twitter.com/upV8rNgRXc — Aquiles (@linsaquiles) December 20, 2021





