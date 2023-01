Lula recebe delegações russa e ucraniana e promete lutar pela paz

“Expressei o desejo do Brasil pela paz e que as partes encontrem um ponto comum para o fim do conflito”, afirmou Lula no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste sábado, 31, na véspera da posse, recebeu delegações da Rússia e da Ucrânia e prometeu lutar pela paz e pela integridade das nações, afirmou o chefe de Estado no Twitter.

“Recebi a presidenta do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko, chefe da delegação do país. Agradeci os cumprimentos de Putin trazidos por ela e expressei o desejo do Brasil pela paz e que as partes encontrem um ponto comum para o fim do conflito”.

Recebi a presidenta do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko, chefe da delegação do país. Agradeci os cumprimentos de Putin trazidos por ela e expressei o desejo do Brasil pela paz e que as partes encontrem um ponto comum para o fim do conflito.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/iBRVNyY5cL — Lula (@LulaOficial) December 31, 2022

“Recebi da vice-primeira ministra Yulia Svyrydenko os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país. No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz”.

Recebi da vice-primeira ministra Yulia Svyrydenko os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país. No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/ME7TFNW2D9 December 31, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.