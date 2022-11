Lula recebe dez pedidos para reuniões bilaterais durante COP 27

Os encontros bilaterais já acertados são com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o presidente do Egito, o general Abdul Fatah Al-Sisi edit

247 - O presidente eleito Lula da Silva (PT) recebeu dez pedidos de reuniões bilaterais durante a COP 27, informou o Blog da Julia Duailibi, no G1 . Segundo a reportagem, o chefe de Estado brasileiro, que inicia seu governo em 2023, foi requisitado por representantes de países como China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass, entre outros.

Lula também foi requisitado pelo parlamentar britânico Alok Sharma, que presidiu a COP 26, realizada em Glasgow, na Escócia, no ano passado.

O presidente eleito do Brasil só viajará na segunda semana do encontro em função dos compromissos da transição para o novo governo. Por isso, ele vai se encontrar com emissários desses países para questões ambientais, uma vez que os chefes de Estado estão visitando a COP 27 nesta primeira semana de conferência e já irão ter retornado a seus países quando o presidente eleito desembarcar no Egito.

Os encontros bilaterais já acertados são com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com o presidente do Egito, o general Abdul Fatah Al-Sisi.

Segundo a reportagem, no evento, Lula deverá participar de três espaços: o Brazilian Hub, o fórum dos governadores da Amazônia Legal e um terceiro no qual fará um discurso para um público mais amplo.

Na comitiva do petista devem estar Janja, o ex-chanceler Celso Amorim e o ex-ministro Fernando Haddad, que devem ser ministros do novo governo.

