247 - O ex-presidente Lula recebe nesta quinta-feira, 21, um título de doutor Honoris Causa da Universidade Nacional de Rosário (UNR), na Argentina, em razão de sua luta pela erradicação do analfabetismo no Brasil. Trata-se de 36° título Honoris Causa do dirigente, que continuou sendo premiado mesmo durante o período em que era preso político da direita golpista.

A UNR afirma que Lula receberá o título em evento de análise e intercâmbio digital com intelectuais e lideranças mundiais. O evento é chamado “Reflexões ao pôr do sol - o cenário pós-pandemia”. "O que pretendemos construir é um dispositivo para internacionalização da universidade dentro do espaço da UNR", explicou o reitor Franco Bartolacci.

Lula anunciou o evento no twitter:

Hoje, às 19h, Lula recebe seu 36º título de Doutor Honoris Causa, da Universidade Nacional de Rosário, da Argentina. Acompanhe. #equipeLula pic.twitter.com/wPzg4Dy4tv — Lula (@LulaOficial) May 21, 2020

