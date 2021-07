Lula repercute notícia de senhora chorando no supermercado por alta dos alimentos: “Esse país tá sem governo”

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou suas redes sociais nesta sexta-feira (16) ao se comover com a notícia de que uma senhora chorou num supermercado por conta dos preços exorbitantes dos alimentos. O petista culpou diretamente Jair Bolsonaro pela situação de fome que milhares de brasileiros enfrentam.

“Como é que as pessoas conseguem dormir sabendo que tem gente passando fome? Esse país tá sem governo”, disse Lula.

A reportagem do portal G1 citada pelo ex-presidente relata a situação de Suzete Maria da Silva. Enquanto passava os produtos no caixa de um supermercado de Maceió, nesta quarta-feira (13), ela chorou ao comentar a alta no preço dos alimentos, que a obriga a deixar de fora do carrinho itens essenciais.



"Está tudo muito caro, a gente não sabe mais o que fazer, vem fazer compra e não sabe o que comprar. A gente não consegue comprar mais carne, pois o dinheiro não dá. Eu sou aposentada e continuo trabalhando", lamentou.

