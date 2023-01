Lula se emociona em encontro com reitores e afirma que "a gente não tem dimensão do retrocesso que aconteceu nesse país"

Apoie o 247

247 - Acompanhado da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB), do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT), o presidente Lula (PT) se reuniu na manhã desta quinta-feira (19) com reitores de universidades.

"O encontro com vocês é o encontro da civilização", classificou o Lula, lembrando que durante seus dois primeiros mandatos fazia encontros anuais com os reitores: "eu nunca consegui compreender qual era a dificuldade que um presidente da República tinha de se encontrar com reitores uma vez por ano. Não conheço presidente que tenha recebido conjunto de reitores, e a única explicação era medo de que vocês iriam fazer reivindicações. Eu e o Haddad colocamos em prática a ideia de que todo ano a gente tinha que fazer uma reunião. Vocês sempre apresentavam uma pauta de reivindicação, a gente estudava aquela pauta e no ano seguinte a gente fazia uma reunião, avaliava o que tinha sido atendido e vocês apresentavam outra pauta".

Ele exaltou os investimentos feitos em Educação durante seus governos anteriores e disse que este é o caminho para o desenvolvimento do país. "Tenho orgulho de ter vivido o momento em que a gente mais acreditou em educação, que mais investiu em ciência e tecnologia, na educação universitária, no ensino fundamental, no ensino médio e institutos federais. Não existe nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo".

Lula afirmou que a Educação viveu um período de "obscurantismo" durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que neste ano se inicia um "novo tempo". "Estamos iniciando um novo momento. Sei do obscurantismo que vocês viveram nos últimos quatro anos e quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo".

Mais tarde, em um segundo momento de fala, Lula se emocionou: “quando comecei a falar vocês perceberam que eu até gaguejei um pouco, porque eu estava emocionado com esse encontro. Emocionado porque era impensável… Eu tenho 77 anos e nunca vi o brasileiro tomado pelo ódio que ele foi tomado. Ele foi tomado pelo ódio porque em algum momento nesse país teve muita gente que começou a negar a política, e na hora que você começa a negar a política acontece o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, o que aconteceu no Brasil com o ‘coisa’ - não quero falar o nome dele, acontece o que aconteceu na Hungria, na Itália. Acontece no mundo inteiro o surgimento de uma extrema direita fanática, raivosa, que odeia tudo aquilo que não combina com o que eles pensam. É um novo monstro que nós temos que enfrentar e derrotar”.

“O Brasil não merecia ter passado por isso", resumiu, afirmando em seguida que "a gente não tem dimensão do retrocesso que aconteceu nesse país, em cada escola, em cada local de trabalho, em cada local em que as pessoas estavam habituadas com uma certeza civilização. As coisas mudaram no Brasil, a ponto de acontecer o que aconteceu no dia 8 aqui em Brasília. Nós estamos aqui nesse salão, que foi semi-destruído, e estamos podendo fazer reunião nele porque um grupo de funcionários, em empresas terceirizadas, que ganham um salário mínimo, que não têm sequer plano de saúde, limparam isso aqui para que a gente pudesse se reunir”.

