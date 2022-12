Lula se reúne com Gleisi e Mercadante neste sábado, em conversa sobre ministérios

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu na manhã deste sábado (17) com a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), e com o ex-ministro Aloizio Mercadante - futuro presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) - para discutir a composição do novo governo, segundo o Metrópoles.

Além dos nomes, está em discussão também o número de ministérios que terá a próxima administração federal.

Até o momento, Lula definiu seis nomes para compor a Esplanada dos Ministérios:

Fernando Haddad (PT) - Fazenda;

José Múcio (PTB-PE) - Defesa;

Flávio Dino (PSB-MA) - Justiça e Segurança Pública;

Mauro Vieira - Itamaraty;

Rui Costa (PT-BA) - Casa Civil;

Margareth Menezes - Cultura;

