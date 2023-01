Lula sobre novo comandante do Exército: "ele pensa exatamente com tudo o que eu tenho falado com a questão das FFAA"

Apoie o 247

247 - Em coletiva de impresa, nesta segunda-feira (23), o presidente Lula comentou o afastmento do comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, demitido do cargo no sábado (21).

"Eu escolhi o comandante do Exército (Arruda) e não foi possível dar certo", disse Lula.

"Eu tirei e escolhi outro comandante e tive uma boa conversa com o comandante e ele pensa exatamente com tudo o que eu tenho falado com a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas não servem a um político, ela não existe para servir a um político. Ela existe para garantir a soberania do nosso país, sobretudo contra possíveis inimigos externos e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro", completou.

Arruda foi substituído pelo general Tomás Ribeiro Miguel Paiva. A troca no comando ocorre em meio a uma crise de desconfiança provocada pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

