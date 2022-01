Lula reúne-se com Randolfe nesta sexta-feira

“Hoje tive uma boa conversa com o senador Randolfe sobre o futuro do Brasil”, postou Lula edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade) e o ex-presidente Lula se encontraram nesta sexta-feira (21) em São Paulo.

“Hoje tive uma boa conversa com o senador Randolfe sobre o futuro do Brasil”, postou Lula.

Por sua vez, Randolfe postou: "Hoje reuni com o ex-presidente Lula, em São Paulo. Foi uma conversa boa, que teve como objetivo discutir o futuro do Amapá e do Brasil.Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro!".

Lideranças da Rede Sustentabilidade como o senador Randolfe Rodrigues (AP) e o deputado federal Túlio Gadelha (PE) são integrantes de uma ala da sigla que defende o apoio à candidatura do ex-presidente Lula logo no 1° turno.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Randolfe procurou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), para sondar a possibilidade da sigla abrir diálogo com o partido de Lula a respeito de aliança na eleição.

