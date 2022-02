Lula ultrapassa Bolsonaro em presença nas redes sociais

O ex-presidente alcançou 15% de participação em redes sociais, enquanto Bolsonaro ficou com 11% edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou pela primeira vez a presença digital de Jair Bolsonaro, segundo levantamento da MAP, agência de inteligência em dados, que analisa diariamente uma amostra de 1,4 milhão de posts no Twitter e perfis abertos no Facebook.Lula alcançou 15% de participação em redes sociais de janeiro para cá, enquanto Bolsonaro ficou com 11%.

O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) despencou de 11% para 2%, João Doria (PSDB) recuou de 2% para menos de 1%, e Ciro Gomes (PDT) ficou com 0,53%, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Em outro índice, o IPD (Índice de Popularidade Digital), medido pela consultoria Quaest, Lula terminou o ano de 2021 à frente de Bolsonaro.

