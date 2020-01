Lula vai receber pessoalmente título de Cidadão Honorário de Paris

247 - O ex-presidente está inclinado a ir a Paris, neste início de ano, para receber o título de cidadão honorário da cidade.

Segundo petistas, é possível que ele aproveite para visitar outros países e “agradecer a solidariedade que recebeu de lideranças europeias”. A informação é da coluna Painel da Folha de S.Paulo

O Comitê Internacional Lula Livre, integrado por personalidades, entidades do movimento social e partidos políticos teve intensa atuação no exterior e fez ampla campanha pela libertação do ex-presidente. Houve atos de solidariedade em diversos países da América Latina, Europa e na América do Norte