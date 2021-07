Lula vence Bolsonaro com vantagem de 12% no segundo turno, diz pesquisa Exame/Ideia

O ex-presidente Lula voltou novamente a vencer em todas as simulações de segundo turno edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) vence Jair Bolsonaro com vantagem de 12 pontos percentuais em simulação de segundo nas eleições de 2022, segundo recente pesquisa EXAME/IDEIA. Lula teria 46% das intenções de voto, e Bolsonaro aparece com 34%.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 5 e 8 de julho, por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares.

Lula voltou novamente a vencer em todas as simulações de segundo turno. O candidato que tem uma diferença mais apertada com Lula é Ciro Gomes. O pedetista teria 33% das intenções de voto, e Lula, com 41%.

