Lula: 'violência policial só acontece pela ausência do Estado. Acho abominável'

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta terça-feira (31) à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, comentou a chacina na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e a execução de Genivaldo de Jesus, em Sergipe, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"O problema do Brasil é a ausência do Estado", afirmou o ex-presidente. Para ele, se o Estado chegasse nas regiões mais pobres do país com políticas sociais, ações violentas da polícia não aconteceriam. 'A gente pensa que a polícia resolve o problema. A polícia quando vai já vai para atirar, não para resolver. O problema deveria ter sido resolvido antes. Se não tivesse a ausência do Estado na educação, na cultura, no lazer, no saneamento básico, nas áreas de recreação, se o Estado tivesse presente nessas áreas, a polícia seria apenas mais um componente para manter a tranquilidade".

"Acontece que as pessoas ficam separadas, abandonadas, e o Estado só aparece quando é para matar alguém através da polícia. Não dá para dizer que é a instituição [polícia], a gente tem que dizer que alguns policiais recebem orientações de seus comandantes de forma equivocada. Em nome de matar bandido se mata inocente", complementou.

Lula então citou a execução de Genivaldo. Ele classificou como "abominável" o que chamou de "genocídio" que acontece no país. "Você viu o que foi feito com o Genivaldo em Sergipe. Aquilo é comportamento da polícia? Três homens para enfrentar uma pessoa com problema de distúrbios mentais e fazer aquela violência? É falta de informação, de atuação, de inteligência, de preparação. A violência policial só é justificada pela ausência do Estado. Se o Estado chegasse antes, com política social, com emprego, com educação, saúde, saneamento, cultura, área de lazer, asfalto, iluminação, certamente a polícia seria mais um ingrediente de política social, e não a única solução, como se tenta estabelcer. Acho abominável esse genocídio que acontece no Brasil. Acho abominável".

