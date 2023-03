Lula visitará China com delegação de 240 empresários, 90 do agronegócio, diz Itamaraty

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará a China no final do mês acompanhado de uma delegação de 240 empresários, incluindo 90 do setor do agronegócio, disse uma autoridade do Itamaraty nesta sexta-feira.

O secretário de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura, Daniel Fernandes, disse em coletiva de imprensa que todos os ministérios do governo estarão representados na visita de Lula, de 26 a 30 de março, a Pequim e Xangai.

O secretário de Ásia, Pacífico e Rússia do Itamaraty, Eduardo Saboia, disse que o Brasil espera diversificar sua relação comercial com a China, maior cliente das exportações brasileiras, principalmente soja e minério de ferro.

