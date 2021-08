Lupi reage a potencial isolamento de Ciro com andanças de Lula no Nordeste

Presidente do PDT afirma que o petista é quem está fazendo campanha para os candidatos do partido trabalhista edit

Metrópoles - Os encontros de Lula com políticos nordestinos filiados ao PDT alimentaram a especulação de que Ciro Gomes estaria perdendo terreno na disputa em seu próprio partido na disputa pelo Planalto.

[...]

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi negou o risco de perda de apoio.

“Todos aqueles que se encontraram com Lula são candidatos do PDT. Não somos nós que estamos fazendo campanha para outra pessoa. Cada região tem seu contexto e alianças são normais. Não há vetos nem para alianças com o PT nem para alianças com o MDB.”

