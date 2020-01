Para Maia, posição do Brasil sobre Irã é mais "uma pixotada de Bolsonaro"

247 - O posicionamento favorável do governo Jair Bolsonaro ao ataque feito pelos Estados Unidos que assassinou o general iraniano Qassem Soleimani repercute negativamente.

Com o Congresso Nacional em recesso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) está de férias nos Estados Unidos e teria condenado a posição de Bolsonaro.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, Rodrigo Maia "comentou com amigos que considerou mais uma pixotada de Bolsonaro a decisão do governo de se posicionar a favor do ataque dos Estados Unidos ao Irã, importante parceiro comercial do Brasil".