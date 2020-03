Maia defende derrubada da Medida Provisória que restringe acesso à informação

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia defendeu nesta quarta-feira (25) a derrubada da MP 928/20, que limitou acesso à Lei de Acesso à Informação (LAI) no período de pandemia do novo coronavírus edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM - RJ), propõe derrubar a medida provisória publicada pelo governo na noite de segunda-feira (23) limitando o direito de acesso à informação.

Maia aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre uma possível mudança de rito das MPs no período em que durar a pandemia para dar mais celeridade às propostas que chegam do governo.

Na avaliação do presidente da Câmara, a transparência é o melhor caminho para enfrentar a crise, e não se pode ter dúvidas sobre informações como os dados sobre a contaminação do vírus e acerca da redução da atividade econômica, informa a Agência Câmara de Notícias