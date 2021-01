Maia diz que Bolsonaro pode repetir tentativa de golpe de Trump se perder em 2022

Para Maia, basta lembrar as imagens de março de 2020, quando manifestantes pró-Bolsonaro pediram o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que cenas como as vistas nos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), quando manifestantes pró-Trump invadiram o Capitólio armados em contestação à ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais, podem se repetir em 2022.

Para Maia, caso Bolsonaro perca nas próximas eleições, seus apoiadores podem ser mobilizados para atos de violência e que ameaçam a democracia.

"Claro! Basta lembrar as imagens de março de 2020", disse, referindo-se às manifestações realizadas em Brasília por apoiadores do presidente, que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

"O grave episódio de hoje nos Estados Unidos só aumenta nossa responsabilidade de manter a Câmara dos Deputados do Brasil independente", concluiu Maia.

As declarações foram dadas à coluna de Chico Alves, no Uol.

