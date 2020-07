Maia diz que “o grande problema do Brasil é o ICMS"

247 - Em um evento com empresários promovido pelo Lide, ligado ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-SP), disse que o principal problema da tributação no Brasil é o ICMS, cobrado pelos Estados.

“O grande problema do Brasil é o ICMS. São 27 legislações. Quem está no setor de serviços não tem esse problema, mas é o que trava a economia brasileira. Se a gente não resolver isso, acho que vai ser uma reforma tributária que vai nos frustrar”, declarou Maia.

Atualmente, existem no três propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. O projeto do governo encaminhado pelo governo deixa ICMS e ISS fora.

“Sem o ICMS, a gente vai ter muito conflito e pouca solução”, acrescentou. “Ninguém está querendo tributar mais os serviços, mas também não dá para tributar mais os bens do que os serviços”, disse Rodrigo Maia.

