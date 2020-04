Maia rebate Eduardo Bolsonaro e diz que ricos "poderiam fazer mais"

247 - Durante sessão que votava a PEC do Orçamento de Guerra, que permite a separação dos gastos do governo realizados no combate ao novo coronavírus do orçamento comum da União, o presidente da Câmra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deu uma cutucada em Eduardo Bolsonaro.

O filho de Jair Bolsonaro discursou criticando a proposta de Imposto sobre Grandes Fortunas e medidas como apreensão de equipamentos médicos de empresas privadas. Ao concluir, aproveitou para bajular a elite e dizer que "bilionários e milionários fazem grandes caridades em todo o país".

Ao cortar a fala de Eduardo, que excedeu no tempo, Maia afirmou: "Poderiam fazer mais.

".

