Maia tem encontro com Temer para fechar nome de Baleia Rossi como candidato a presidente da Câmara

247 - De acordo com o colunista Lauro Jardim, do O Globo, informa que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu neste sábado (19) com Michel Temer, na casa do ex-presidente em São Paulo.

A pauta da reunião foi a eleição da mesa-diretora da Câmara. Maia foi selar o nome de Baleia Rossi (MDB-SP) para a sua sucessão. Inclusive o próprio Baleia estava presente ao encontro.

O colunista questionou Maia sobre a confirmação do nome do emedebista, mas o presidente da Câmara preferiu desconversar e disse que “a decisão do nome será feita em conjunto com todos os partidos do bloco”.

Os partidos de oposição anunciaram na sexta-feira (18) apoio ao bloco liderado por Maia na disputa por sua sucessão ao comando da Casa, o que levou o deputado a anunciar a formação de uma aliança com 11 legendas para a disputa. O bloco vai enfrentar o líder do PP, Arthur Lira (AL), que é apoiado pelo governo de Jair Bolsonaro.

