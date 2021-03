Maioria das pessoas que moram em favelas depende de doações para comer

247 - Estudo feito em favelas de todo o país mostra que, para 71% das famílias, a renda caiu a menos da metade durante a pandemia, e 82% dos entrevistados disseram que, sem doações, não conseguem alimentar a família.

O drama da falta de comida aumentou durante a pandemia para milhões de brasileiros. Uma pesquisa em favelas mostra que a maioria das pessoas não consegue fazer duas refeições por dia, informa reportagem do G1.

No início da pandemia, pessoas e empresas ajudaram com muitas doações. Paraisópolis chegou a entregar dez mil refeições por dia. Hoje, são apenas 700, porque as doações diminuíram.

Agora, para fazer a comida chegar ao maior número possível de famílias, eles estão distribuindo apenas duas marmitas para cada família. Quem tem mais bocas do que isso para alimentar fica em uma outra fila esperando para ver se vai sobrar alguma marmita no fim.

