Mais de 600 mil eleitores já justificaram ausência por e-Título no 2º turno, diz TSE

Ricardo Brito, Reuters - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que, até as 14h45 deste domingo, 604.098 eleitores justificaram ausência por meio do e-Título no segundo turno das eleições municipais.

“No dia da votação, a justificativa de ausência para quem está fora do domicílio eleitoral só é permitida pelo e-Título (há verificação por georreferenciamento) ou presencialmente em qualquer seção eleitoral. O site de justificativa não funciona no dia da votação, somente a partir desta segunda”, lembrou a assessoria de imprensa do órgão.

Pela legislação, aquele que faltar à votação por qualquer motivo tem até 60 dias para justificar pelo aplicativo, site ou presencialmente em cartório. É preciso anexar documento que comprove o motivo da ausência.

O segundo turno das eleições municipais ocorre em 57 municípios. A disputa pelo cargo de prefeito ocorre em 18 capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre.

De acordo com balanço da Polícia Federal, até às 15h, foram instalados 5 inquéritos policiais e houve duas prisões em flagrante.

O conhecimento liberta. Saiba mais