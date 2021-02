Major Olímpio chama Eduardo Bolsonaro de “Tchutchuca do Centrão”

Senador posta vídeo em que o filho do presidente discursa: “Vocês vão se deixar seduzir por discurso do ‘Centrão’ ou vão se manter firme e forte com Bolsonaro?” edit

Revista Fórum - O senador Major Olímpio (PSL-SP) foi às redes sociais para provocar e criticar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Ele postou a seguinte mensagem: “Bananinha, posso perder a eleição, mas a dignidade jamais. Você não sabe o que é isso, né? Falando em diabinho, vamos relembrar seu vídeo, tchutchuca do centrão?”.

No vídeo, o filho do presidente aparece fazendo um discurso, no qual diz: “Vocês vão se deixar seduzir por discurso do ‘Centrão’ ou vão se manter firme e forte com Bolsonaro?”.

O senador se refere ao recente bom relacionamento do governo federal com o “Centrão”, inclusive durante a eleição na Câmara.

